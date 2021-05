Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova, nimeni nu a uitat de Marea Victorie, iar pe 9 mai, in țara va avea loc un marș grandios al Regimentului nemuritor, cel mai numeros marș care ne va aminti din nou de cei care ne-au aparat viața și libertatea. Despre acest lucru a declarat intr-un comentariu pentru eNews deputatul Moldovei…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, i-a felicitat pe locuitorii Moldovei cu ocazia sarbatorii luminoase a Invierea lui Hristos. Mesajul de felicitare a fost publicat duminica pe pagina de Facebook a misiunii…

- Pictorul Stefan Luchian a iubit nespus creatia lui Dumnezeu, natura, si a asezat-o pe panza, a declarat mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, cu prilejul inaugurarii muzeului de la Stefanesti. Acesta sustine, de asemenea, ca Stefan Luchian "a fost influentat in demersul sau artistic de frescele…

- Din cauza datoriilor de la Calea Ferata a Moldovei sufera nu doar angajații, ci și oamenii de rand. Mai multe gospodarii din satul Gara Cainari, raionul Caușeni, au ramas fara lumina. Oamenii, care sunt conectati la reteaua de energie a CFM, susțin ca platesc la timp facturile.

- Judetul Balti a fost primul din Basarabia care s-a pronuntat, pe 3 martie 1918, in favoarea unirii Basarabiei cu Romania. Redam textul integral al moțiunii prin care se cerea Sfatului Tarii votarea neconditionata a Unirii Basarabiei cu România: ,,În ziua de 3 martie,…

- Selecționata de veterani a Moldovei a devenit caștigatoarea turneului republican de mini-fotbal intre veterani, care s-a desfașurat pe 20 februarie in satul Sturzovca, raionul Glodeni. In semifinala, echipa antrenata de Anatol Teslev a invins formația de veterani din Sturzovca, scor 7-2. In cealalta…

- Pe 16 mai curent vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar al comunei Hirtop, raionul Cimișlia și comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni. Dispoziția a fost emisa astazi de Comisia Electorala Centrala. Perioada electorala va incepe pe 4 martie curent. Ulterior vor fi constituite circumscripțiile…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat astazi programul de desfașurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Hirtop, raionul Cimișlia și comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni. Alegerile in cele doua localitați vor avea loc pe 16 mai 2021.