Negreștenii vor plăti, de la anul, mai mult pentru gunoi BANI… Negreștenii vor plati, incepand din ianuarie 2023, mai mult pentru gunoiul menajer. Taxa de salubrizare va crește, potrivit unei hotarari adoptate ieri de Consiliul Local, de la 11 lei/persoana la 14 lei/persoana in oraș. In cazul celor care locuiesc in satele aparținatoare, taxa a crescut de la 7 lei/persoana la 9 lei/persoana. Utilizatorii non-casnici […]

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

