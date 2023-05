Negrestenii care au datorii la bugetul local, scutiti de penalizãri! BANI… Negrestenii care au datorii la bugetul local sunt scutiti de majorarile de intarziere. Acestia trebuie, insa, sa indeplineasca cateva conditii: sting integral obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2022, au achitat integral amenzile de orice fel, cu exceptia celor contestate, si au depus toate declaratiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul […] Articolul Negrestenii care au datorii la bugetul local, scutiti de penalizari! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

