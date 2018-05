Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi doreste un parteneriat transatlantic solid, cu o Uniune Europeana puternica, afirma ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El sustine ca cu cat romanii vor fi mai implicati in ceea ce inseamna presedintia Consiliului Uniunii Europene,…

- Romania va prelua de la inceputul anului viitor Presedintia Consiliului Uniunii Europene, astfel ca Ministerul Afacerilor Externe a lansat un concurs prin care pune la bataie 13 posturi pentru ocuparea functiilor de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit cu participantii la programul-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul UE", ce se va desfasura in perioada aprilie - iunie 2018 in cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Ulterior, activitatea de voluntariat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- Marti, 6 martie 2018, ora 16:00, la Universitatea din Pitesti, corp C (Centrul de Calcul), amfiteatrul CC1, dl. Victor NEGRESCU, Ministru Delegat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va susține o conferința interactiva intitulata “Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii…