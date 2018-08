Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, vineri, la Craiova, la o dezbatere cu tema „Europa Convergenței: Ocupare și drepturi sociale”, organizata in contextul preluarii in premiera de catre Romania, de la 1 ianuarie 2019, a președinției Consiliului ...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre, in toate zonele, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, joi, la Universitatea Ovidius din Constanta, in deschiderea reuniunii cu tema "Conectivitate, competitivitate,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, 3 iulie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor. Discutiile s-au axat pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene,…

- Ajunsa la cea de-a saptea editie, conferinta "Romanian Energy Day" este organizata de Centrul Roman al Energiei, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe si cu suportul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana. Dedicat pietelor energetice din Europa Centrala si de Sud-Est,…