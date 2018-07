Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Potrivit unui comunicat de presa, Ministerul Afecerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat, miercuri, dezbaterea la nivel de experti intitulata "Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si implicatiile pentru Romania".Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat miercuri, 11 iulie, dezbaterea la nivel de experți intitulata „Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana și implicațiile pentru Romania“. Evenimentul, gazduit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, 3 iulie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor. Discutiile s-au axat pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene,…

- Creșterea economica a Romaniei nu a dus la reducerea saraciei, susțin experții Bancii Mondiale. Deși țara noastra a avut a doua cea mai rapida creștere economica din Europa, acest lucru nu s-a tradus in reducerea saraciei. Potrivit raportului Bancii Mondiale, 70 la suta dintre cei saraci traiesc in…

- Romania are a doua cea mai rapida creștere economica din Europa, dar aceasta nu s-a tradus in reducerea saraciei, iar problema incluziunii este predominant o constanta rurala, 70% dintre cei saraci traind in aceste zone, arata un raport al Bancii Mondiale, conform Mediafax.„Aproximativ 45%…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- Romania ocupa locul 16 in Europa din punctul de vedere al numarului de refugiați care au primit azil in 2017. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in Romania, conform unei statistici realizate de Eurostat. Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de…