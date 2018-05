Stiri pe aceeasi tema

- Romania considera ca nu trebuie sa existe o competitie intre Uniunea Europeana si Statele Unite sau intre politica de aparare comuna si NATO, iar tara noastra ar putea fi, uneori, un intermediar al dialogului dintre acestea, a opinat, vineri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ referitor la implicațiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, iar ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, incearca sa explice care sunt fazele negocierilor si ce efect au acestea. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut o discutie cu membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor privind Cadrul Financiar Multianual post-2020, o tema majora care va fi gestionata pe durata presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Conform unui…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, 20 martie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea miniștrilor pentru Afaceri Europene din statele membre a vizat in principal pregatirea reuniunii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca in perspectiva Presedintiei romane a Consiliului UE se doreste folosirea mai accelerata, in perioada urmatoare, a expertizei existente in sistemul public si in mediul academic. Negrescu a participat la conferinta de lansare…