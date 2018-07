Romania si Irlanda sprijina proiectul de consolidare a proiectului european, axat pe o Uniune Europeana mai apropiata de cetatenii sai, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in cadrul intrevederii pe care a avut-o, miercuri, la Dublin, cu Helen McEntee, ministrul irlandez de stat pentru Afaceri Europene in Departamentul Afacerilor Externe si Comertului. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiilor au fost abordate o serie de subiecte de interes comun in raport cu agenda europeana curenta, precum viitorul Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual post-2020,…