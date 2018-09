Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca Romania nu se afla in prezent in situatia de a fi confruntata cu posibilitatea declansarii Articolului 7, el sustinand ca a remarcat ca cei mai vocali politicieni europeni care fac referire la tara noastra sunt cei care vor sa ocupe diverse demnitati. "Trebuie sa spun foarte precis ca Romania nu se afla, in prezent, in situatia de a fi confruntata cu posibilitatea declansarii Articolului 7. Vorbim in prezent de o dezbatere care va avea loc in Parlamentul European despre Romania, despre statul de drept,…