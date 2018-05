Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta intrarea in vigoare, joi, a regulamentului general privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) in cadrul spatiului comunitar si apreciaza ca acesta va duce la reducerea birocratiei si va stimula inovarea.



"Scopul adoptarii GDPR consta in necesitatea modernizarii si unificarii regulilor de protectie a datelor in statele membre, astfel incat sa se reduca birocratia si sa creasca increderea consumatorilor, in avantajul intreprinderilor, dar si sa se protejeze mai bine drepturile persoanelor fizice", informeaza…