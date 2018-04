Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, 19 aprilie 2018, o intrevedere cu Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca in perspectiva Presedintiei romane a Consiliului UE se doreste folosirea mai accelerata, in perioada urmatoare, a expertizei existente in sistemul public si in mediul academic. Negrescu a participat la conferinta de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…