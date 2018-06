Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care s-a numarat printre cei care au alergat vineri la "Crosul Europei", desfasurat in Cetatea Alba Carolina, recent reabilitata cu bani europeni, a apreciat ca este important sa aratam partenerilor europeni astfel de obiective care aduc…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a spus, joi, la Alba Iulia, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va pune in prim plan cetateanul si nevoia ca Europa sa raspunda asteptarilor din viata de zi cu zi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) va pune in prim-plan cetateanul si nevoia ca Europa sa raspunda asteptarilor vietii de zi cu zi, sa gandeasca politici care pot fi resimtite de catre…

- Ziua Europei este sarbatorita in Parcul Cismigiu din Bucuresti Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Foto: Catalin Radu Ziua Europei este sarbatorita astazi în Parcul Cismigiu din Bucuresti. Cei care ajung acolo pot participa la ateliere de creatie si asista la demonstratiile…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat ca profesionalismul reprezinta cheia unei presedintii de succes a Romaniei la Consiliul UE in 2019. Ministrul delegat pentru afaceri europene a participat vineri la conferinta "Romania si viitorul Uniunii Europene - Contributii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…