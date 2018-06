Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Croatia vor promova impreuna Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o, luni, la Zagreb, in Republica Croatia. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la președintele Klaus Iohannis și la Ludovic Orban de a nu politiza președinția la Consiliul Uniunii Europene (UE) care va fi preluata de Romania in 2019, precizand ca este un obiectiv care nu are culoare politica.Citește…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri seara, la Alba Iulia, ca spera ca politica de coeziune sa dispuna de un buget mai mare in urma negocierilor viitoare. "Eu sper ca din discutii sa reiasa un buget mai mare pentru politica de coeziune. Sper ca statele toate…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la Bucuresti, discutiile axandu-se pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ referitor la implicațiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, iar ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, incearca sa explice care sunt fazele negocierilor si ce efect au acestea. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut o discutie cu membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor privind Cadrul Financiar Multianual post-2020, o tema majora care va fi gestionata pe durata presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Conform unui…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

