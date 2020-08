Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat joi, la Sibiu, ca pandemia putea fi mai bine gestionata de actualul guvern, iar PSD este pregatit sa preia guvernarea alaturi de alte partide. "Pandemia putea fi, si asta e opinia noastra, mai bine gestionata, evident, daca vocea expertilor era auzita intr-adevar si ascultata in deciziile care urmau a fi luate la momentul oportun. Ultima informatie care a fost mentionata inclusiv ieri, in discutia din plenul Parlamentului, este acea achizitie extrem de dubioasa privind practic imbunatatirea in tot ce inseamna serviciile medicale de urgenta si pentru…