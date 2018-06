Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine a sasea tara ca pondere in Uniunea Europeana, iar cetatenii romani vor fi astfel mai bine reprezentati la nivelul Parlamentului European. Acest lucru inseamna un plus de responsabilitate fata de proiectul european pentru care tara…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la sedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, pentru a prezenta stadiul pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2019.In cadrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu Luca Jahier, presedintele Comitetului Economic si Social European, discutiile fiind axate pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la Președinție și PNL sa nu mute scandalul intern in Europa in contextul in care liberalii au agreat prima forma a programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene iar acum spun ca nu sunt de acord.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a facut apel la PNL si la presedintele Klaus Iohannis "sa se asigure ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene nu este politizata" si ca, pe viitor, se evita luari de pozitie publica de genul celei a liderului PNL, Ludovic Orban.…

- Dancila s-a intalnit la Guvernul cu ambasadorii UE la București. Raportul GRECO, MCV-ul și modificarile Codurilor, pe agenda discuției pe care șefa Executivului a avut-o cu șefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, la intalnire participand și…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 14 mai 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Miniștrii pentru Afaceri Europene din statele membre au asistat la o prezentare și au avut un schimb de opinii…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat, miercuri, Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie,…