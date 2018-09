Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, luni, 27 august, sedinta Comitetului interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene dedicat problematicii de securitate, reunit la sediul Ministerului Afacerilor Externe."Securitatea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca Alba Iulia va gazdui pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) mai multe reuniuni dedicate, printre altele, conceptului de smart city, turismului, educatiei, evenimente la…

- Conform președintelui CJ Timiș, administrația județeana și instituțiile de cultura din subordine vor organiza, in prima parte a anului viitor, o serie de evenimente in care accentul va fi pus pe promovarea autenticitații valorilor autohtone in context european. „Consiliul Județean…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri la ceremonia de inchidere a programului-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene" si le-a multumit personal celor 38 de voluntari care si-au desfasurat activitatea, in perioada aprilie…

- Parlamentul Romaniei este un partener esential pentru buna reusita a Presedintiei tarii noastre la Consiliul Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE remis AGERPRES, Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a evocat la Bruxelles liniile de abordare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, subliniind ca tara noastra isi propune sa devina un factor de coeziune la nivelul UE, informeaza MAE. Negrescu s-a intalnit marti,…