Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat marti ca procesul de pregatire a Presedintiei romane a Consiliului UE se confrunta cu "posibile amenintari", mentionand in acest sens un atac cibernetic asupra site-ului de pregatire a Presedintiei, dar si o serie de stiri false.



"Sunt oportunitati de care am vorbit si despre care se va vorbi, dar sunt si foarte multe provocari. Provocari pentru Romania, ca tara, dar mai ales provocari pentru Uniunea Europeana. Sunt cateva elemente deseori mentionate in discursurile publice, ca vorbim de Brexit, ca vorbim de viitorul…