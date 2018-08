Negrescu, culise din PE despre proteste: Au mers prea departe!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozitiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Bulgaria si in Romania, informeaza…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta sarbatorirea, la 29 iunie, a Zilei Internaționale a Dunarii, prilej de reflectie asupra importanței rolului pe care fluviul il are in viața celor peste 100 milioane de cetațeni ce locuiesc pe malurile sale. Aniversarea din acest an…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 20 iunie 2018, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in cadrul careia prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a prezentat stadiul procesului de pregatire si temele de interes care vor sta la baza programului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca integrarea Romaniei in spatiul Schengen este un drept, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, Negrescu a avut luni o intrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor…

- Romania isi doreste un parteneriat transatlantic solid, cu o Uniune Europeana puternica, afirma ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El sustine ca cu cat romanii vor fi mai implicati in ceea ce inseamna presedintia Consiliului Uniunii Europene,…