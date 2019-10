Negrescu, comisar european. Orban: E o obrăznicie! 'Asta mi se pare inca o obraznicie a doamnei Dancila. Sa-ti permiti sa mai faci o propunere, a treia propunere de comisar european - dupa ce prima nu a intrat in calificari, a doua, care era parte din prima propunere, nici macar nu s-a luat in discutie - este o obraznicie si o incapacitate de a intelege exigentele pe care le reclama exercitarea unei pozitii de conducere in statul roman. (...) A ajuns aproape o telenovela. Este clar ca doamna Dancila nu mai are nicio calitate sa formuleze o propunere de comisar care sa reprezinte Romania. Atunci cand era inca in functie si nu era premierul unui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

