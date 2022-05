Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a solicitat, intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului European, sprijin suplimentar pentru Republica Moldova și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeana a țarii vecine, in contextul provocarilor din Transnistria. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- Guvernul respinge informațiile raspandite in media rusa potrivit carora Armata Romaniei ar avea militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea,…

- Romania pledeaza pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si se angajeaza sa sprijine procedurile de armonizare cu legislatia europeana. O rezolutie in acest sens a fost adoptata de parlamentarii de la Bucuresti si Chisinau, in cadrul unei sedinte a Comisiei…

- Romania pledeaza pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si se angajeaza sa sprijine procedurile de armonizare cu legislatia europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pentru ca Republica Moldova a primit și primește foarte mulți refugiați din Ucraina – unii ramanand aici, alții tranzitand Moldova spre alte țari din Uniunea Europeana – Romania a trimis un convoi de camioane incarcate cu peste 50 de tone de ajutor umanitar. Acesta e deja in apropiere de Republica Moldova.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat ca Republica Moldova s-a calificat alaturi de Ucraina și de Georgia sa faca parte din parteneriatulul estic cu UE. Acesta a concluzionat ca Republica Moldova nu trebuie sa lipseasca din niciun proiect privind aderarea. Cristian Diaconescu a spus,…