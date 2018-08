Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 a lansat o licitatie pentru cumpararea a peste 264.000 de litri de apa minerala plata si sa inchirieze purificatoare, dozatoare cu racire si incalzire, valoarea totala estimata, fara TVA, fiind de peste 1,4 milioane de lei.

- Revocare Kovesi. Un fost candidat la Primaria Sectorului 5, ex-PSD-istul Catalin Stoichița a depus o plângere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis pentru "refuzul de revocare a șefei DNA".

- Opoziția, care se mobilizeaza deja pentru momentul votului moțiunii de cenzura care va avea loc miercuri in Parlament, ar putea avea parte de o mare surpriza din partea PSD și ALDE. Dupa ce PNL și-a indemnat...

- USR va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat de Comisia Iordache, a anuntat, joi, presedintele partidului, Dan Barna. Formațiunea percepe modificarile aprobate ca fiind direcționate inspre anumite persoane din PSD.

- Grupul polonez Tymbark, prezent pe piața romaneasca de peste 20 de ani, iși extinde afacerile printr-o noua achiziție spectaculoasa, fabrica de conserve Raureni, unul dintre cei mai mari producatori locali, susțin surse din piața.

- Eduard Irimia, presedintele Superkombat, este romanul care a reusit, in peste zece ani de munca, sa duca numele Romaniei in aproape toate colturile lumii prin intermediul sportului de contact si al sportivilor de top. Acum, acesta a dat lovitura și in domeniul entertainmentului! Și nu oriunde, ci la…

- O reușita de excepție a Primariei Sectorului 4 al Capitalei. In ciuda tuturor piedicilor puse de diferiți actori Parcarea de la Parcul ”Lumea copiilor” a fost finalizata.Este vorba de o investiție de 1 milion de euro care a fost finalizata intr-un timp record. Vezi și: Bomba cu ceas,…

- Reprezentantii Peluzei Catalin Hildan au anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza ca, prin intermediul proiectului de tip „socios” DDB, sa cumpere in viitor cat mai multe actiuni la FC Dinamo pentru a avea o putere mai mare de decizie in Consiliul de Administratie. Cristi Hildan,…