- ​Ionut Negoita a declarat, duminica, la Digi Sport, ca dinamovistii trebuie "sa se miste repede" daca vor sa aiba Dinamo si ca în ceea ce priveste vânzarea actiunilor cu un leu catre Asociatia Doar Dinamo Bucuresti "a ramas sa se stabileasca detaliile cu notarul". El…

- Ionuț Negoița, finanțatorul echipei Dinamo, va avea o intalnire, marți, cu reprezentanții Asociației „Dinamoviști pentru Dinamo”. Omul de afaceri vrea sa se retraga de la club, așa cum a anunțat de mai multa vreme, conform gsp.ro. Intalnirea decisiva are loc marți, a treia zi de Paște și tot atunci…

- Ionut Negoita este de acord cu propunerea celor de la asociatia ”Dinamovisti pentru Dinamo”, aceea de a vinde pachetul majoritar de actiuni ale clubului in schimbul unui leu, anunța MEDIAFAX.Afaceristul spune ca deja actele au fost pregatite, iar marti ii asteapta pe reprezentantii ADPD sa…

- DINAMO. Indianul Sanjeev Kumar a fost primul investitor strain care a incercat sa cumpere clubul de la Ionuț Negoița. In toamna lui 2016, directorul grupului „Delamore & Owl” era adus in Romania de Adrian Mutu, cel care ocupa o funcție administrativa la roș-albi. Afaceristul a negociat preluarea clubului,…

- Imagini cu cozi de sute de metri in jurul pietei de pe Valea Ialomitei din Sectorul 6 al Capitalei au fost postate in Joia Mare pe Facebook. Multe persoane trecute de 65 de ani s-au inghesuit sa poata face cumparaturi pentru masa de Paste. Imaginile au fost postate pe Facebook de Stefan Florescu,…

- ​Ionut Negoita a declarat, vineri, ca vrea sa cedeze în schimbul sumei simbolice de un leu 82 la suta din actiunile FC Dinamo, el mentionând ca gruparea este într-o situatie limita si risca sa falimenteze, informeaza News.ro.“Eu sunt la aceeasi idee demult, si anume am…

- Coronavirusul nu a anulat petrecerile de Ziua Femeii sau distracția pe partie, la Ranca. In ciuda faptului ca in județul Gorj a aparut primul caz de coronavirus din țara și sunt sute de persoane in izolare, administratorii de restaurante și spații de alimentație publica au decis sa nu renunțe la petrecerile…

- Sigur, s-au facut niste hartii, niste acte. Trebuia, la vremea respectiva, sa vada cineva ca se blocheaza accesul unor cetateni. S-a trecut prea usor la timpul respectiv. Dupa mine, si notarul care a facut hartiile acum de vanzare-cumparare intre cei doi agenti economici a gresit. 14-15 ani a existat…