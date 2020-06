Stiri pe aceeasi tema

- 140 de polițiști și comisari de mediu au descins, miercuri dimineața, in Sintești, comuna Vidra, din județul Ilfov, pentru depistarea persoanelor care ard deșeuri și astfel produc poluarea care se resimte și in București.

- Trei noi cazuri de pompieri infectați cu coronavirus in București. Este vorba de doi pompieri din cadrul Detașamentului Morarilor și inca un caz la Garda de Pompieri Pache Protopopescu, potrivit unor surse ale ziarului Libertatea. ISU a confirmat faptul ca exista persoane bolnave, insa nu a precizat…

- Proprietarul fostei ferme de porci din localitatea Peris, Ilfov – acolo unde a avut loc un incendiu, iar in urma acestuia aerul din Bucuresti si imprejurimi a fost poluat – a fost amendat de Garda de Mediu si s-a ales cu o plangere penala, informeaza un comunicat al Ministerului Mediului.

- In perioada 01.01.2020 – 31.03.2020, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un numar total de 197 inspectii, atat inspectii planificate cat si inspectii neplanificate. In cadrul inspectiilor neplanificate au fost inregistrate: –…

- Agentiile de presa anunta ca deseurile suspectilor de infectare vor fi colectate si arse la Craiova. In Dolj, exista un singur incinerator autorizat, la Sopot, inaugurat cu scandal in 2011. Firma de import-export care il exploateaza a fost amendata recent de Garda de Mediu Dolj, care a sesizat si Agentia…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat sambata ca raportul final al controlului efectuat de Garda de Mediu in Bucuresti si judetul Ilfov ar putea fi prezentat luni, intr-o conferinta la care vor participa reprezentantii institutiilor de mediu. "Cred ca luni va…

- In actualul context al scandalului uriaș pe tema poluarii și a gropilor de gunoi, autoritațile statului au trecut la masuri radicale, dar doar in aparența. Spunem in aparența, pentru ca in afara de arestarea unui proprietar al unei mici stații de sortare a deșeurilor din județul Giurgiu și de descinderile…

- Doi suspecti au fost retinuti, miercuri, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati magistratilor, in urma perchezitiilor efectuate in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu intr-un dosar penal privind savarsirea unor infractiuni ce aduc atingere mediului. "De asemenea, la propunerea…