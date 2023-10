Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 acuza Primaria Generala a Municipiului București ca a emis recent, sub semnatura primarului general Nicușor Dan, un aviz de defrișare (document: Link) pentru 128 de arbori verzi din mai multe zone ale Sectorului 3 in vederea executarii unor lucrari la rețeaua de termoficare. „Nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca Eduard-Valentin Stroe este noul director general al Politiei Locale Bucuresti, dar si ca isi doreste o modificare a organigramei, astfel incat numarul politistilor care se ocupa de ordine publica sa creasca de la 130 la 200.El si-a exprimat…

- Noile tramvaie Imperio circula incepand de luni si pe linia 21, conform anunțului facut de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe aceasta linie vor fi introduse treptat, pana la finalul anului, 12 astfel de tramvaie, pentru ca locuitorii cartierului Colentina sa beneficieze de transport public…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca : Lucrarile de consolidare la imobilul din str. Baratiei nr. 50, cladire veche de 200 de ani, sunt in plina desfasurare.”Au fost finalizate lucrarile de decopertare, curatare si pregatire faza de armare a boltii semicilindrice din zidarie de caramida…

- Cele 12 hectare de vegetație de pe terenul retrocedat din Parcul IOR continua sa dispara ba in incendii, aproape 20 in ultimii doi ani, ba sub lamele drujbelor, ori se usuca brusc, in mod misterios, dupa ce le apar gauri la radacina. Deși inainte de 2020 era o zona bogata in verde, acum locul este gol…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a transmis miercuri o scrisoare deschisa catre Primarul General la Capitalei, Nicușor Dan, prin care il invita maine, 31.08.2023, incepand cu ora 17.00, alaturi de cetațenii Sectorului 3, in zona retrocedata din parcul IOR, pentru a raspunde cetațenilor Sectorului…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, ii cere primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa actioneze in instanta pentru anularea deciziei de retrocedare a 12 hectare din Parcul IOR si ii propune o intalnire, pentru a gasi o solutie in acest caz, sau sa renunțe la funcția de primar.