Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca da, la Primaria sector 3. (...) Probabilitatea foarte mare e sa candidez ca independent", a declarat edilul Sectorului 3, Robert Negoita.In ceea ce priveste faptul ca unii ar putea spune ca e foarte comod ca in postura de independent sa se distanteze de PSD, care are in prezent…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita a declarat ca isi doreste normalitate in PSD, pentru a reveni in acest partid si l-a criticat pe Mihai Fifor care la un moment dat a semnat pentru ca Liviu Dragnea sa fie indepartat de la conducerea social-democratilor, apoi a afirmat ca nu el a semnat. ”Ce s-a…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, fostul vicepresedinte Robert Negoita, sanctionat cu suspendarea din partid sub conducerea Vioricai Dancila, a fost invitat luni, la conferinta judeteana PSD Bucuresti, sa candideze din nou din partea PSD la alegerile locale, invitatia fiind adresata de liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de eliberare din functie a trei magistrati, intre care se numara si judecatoarea Geanina-Cristina Arghir de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completul de trei judecatori care l-a condamnat pe fostul presedinte al…

- EXCLUDERE… Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a fost exclusa marti din partid, in sedinta CEX PSD. Birchall este deputat de Vaslui si a fost promovata in Guvern de catre Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, in vremea lui Liviu Dragnea. La excludere au fost si voturi contra. Seful PSD Bihor,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a respins miercuri acuzatiile potrivit carora lideri ai PSD isi mentin parlamentarii in partid prin diverse oferte, considerand "acuzatiile absolut ridicole". "'Mergem