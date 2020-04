Negoiță anunță vremuri complicate în „Ștefan cel Mare” Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, vine cu o afirmație ingrijoratoare pentru dinamoviști, in plina pandemie de coronavirus. Clubul le-a suspendat contractele jucatorilor, iar Negoița anunța vremuri complicate in „Ștefan cel Mare”. „Dinamo va mai exista doar daca se implica oamenii. Daca nu vine cineva, suporterii sau ce sunt ei, sa faca ceva, nu exista viitor. Daca dinamoviștii vor sa aiba club, sa se implice. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

