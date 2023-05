Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoita, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a plantat mai multi copaci pe bulevardul I.C. Bratianu din Bucuresti, desi recunoaste ca zona nu tine de primaria pe care o conduce. Acesta i-a transmis primarului general Nicusor Dan ca nu-l va lasa sa scoata…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, s-a filmat pe Bulevardul I.C. Bratianu din centrul Capitalei luand in brațe un copac de pe mijlocul șoselei, spunand in videoclipul publicat pe Facebook ca este „nevoie de cat mai mulți copaci” pentru a combate poluarea. Edilul a precizat ca aliniamentul ridicat…

- Primaria Sectorului 3 va planta aproape 300 de palmieri aclimatizati, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, edilul Robert Negoita, care a precizat ca o parte dintre arborii care au fost scosi de la Piata Unirii au fost saditi in fata sediului administratiei locale si in Parcul Pantelimon. Negoita…

- Planul Urbanistic General al Bucurestiului ramane valabil, avand in vedere ca reclamantul a renuntat la cererea sa de anulare, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „In iunie 2022, cand Tribunalul Bucuresti a anulat in prima instanta Planul Urbanistic General, am indemnat la calm, spunand…

- Revolta continua in Sectorul 6! Schi,b de replici acide intre consilierul general Vigheciu (PSD) și primarul Ciucu (PNL)Opoziția pe care o face consilierul general al Capitalei și fostul city manager al Sectorului 6, Adrian Vigheciu (PSD), mandatului lui Ciprian Ciucu (PNL), iese la suprafața pe…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, l-a indemnat sambata pe edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, sa conteste in instanța dispozitia de retrocedare a suprafetei de 12 hectare din Parcul IOR. Totodata, el a salutat organizarea actiunii de protest „Nu cedam Parcul IOR”, la care au participat aproximativ…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan spune ca a avut asteptari mari de la primarul general al Capitalei, Nicusor Dan si ca inca spera ca acesta ”sa isi revina”. Bogdan a precizat ca PNL va avea candidati, atat la primariile de Sector, cat si la Primaria Generala a Bucurestiului, anunța news.ro.…

- Parcul Natural Vacarești, cunoscut de majoritatea locuitorilor Capitalei, ”Delta Vacarești, un loc salbatic ”nascut” dintr-o ambiție a lui Nicolae Ceaușescu, a avut parte de o igienizare de primavara. Zeci de angajați de la Totul Verde. SA, din Sectorul 4, impreuna cu voluntari de la Administrația Parcului…