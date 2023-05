Stiri pe aceeasi tema

- De luni, sindicaliștii din educație vor intra in greva generala, asta dupa ce negocierile de astazi au eșuat, potrivit Antena3. Liderii sindicatelor din Educație au anunțat miercuri ca negocierile cu reprezentanții Guvernului au eșuat. Prin urmare, de luni va incepe greva generala. Citește și: Trei…

- Liderii sindicali din invațamant au anunțat ca negocierile de miercuri, de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului – premierul Nicolae Ciuca și ministrul Finanțelor Adrian Caciu – au eșuat. In aceste condiții, școlile din intreaga țara vor intra in greva generala, incepand de luni, 22 mai.…

- Intalnirea de astazi, 17 mai, era vazuta ca o ultima speranța de a impiedica greva generala anunțata de catre cele mai mari trei sindicate din Educație cu o zi in urma. Se pare insa ca negocierile au fost un eșec și luni, 22 mai, va fi prima zi de greva generala, pe perioada nedeterminata. Liderul Federației…

- Reprezentanții sindicatelor din Educație au transmis miercuri, 17 mai, ca ramane in vigoare organizarea grevei generale. Anunțul vine in urma discuțiilor pe care le-au avut profesorii cu premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu.

- Sindicalistii din educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. "Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Guvernul Romaniei va avea o ședința in ziua de miercuri, 26 aprilie 2023, dar ordinea de zi a ședinței nu include niciun act normativ privitor la impozitarea veniturilor. Ordinea de zi a fost anunțata de Guvernul Romaniei și este postata și pe site-ul Guvernului. Ce-i drept, exista posibilitatea sa…

- Sindicatele din Educatie avertizeaza ca, incepand din martie, vor demara actiuni de protest in cazul in care solicitarile lor raman fara rezolvare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, protestele vor consta in pichetarea sediului Guvernului si a sediilor prefecturilor in lunile martie si aprilie 2023,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret au anunțat ca vor demara acțiuni de protest din martie și planuiesc greva generala pentru finalul lunii mai, din cauza salariilor considerate mici. Protestele vor incepe in fața Guvernului si a sediilor prefecturilor…