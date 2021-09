Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta ca va prelua interimar conducerea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene daca actualul ministru, Cristian Ghinea, va demisiona din functie. Citu a fost intrebat, la Timisoara, ce va face in conditiile in care USR PLUS a anuntat ca a depus motiunea de cenzura…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 septembrie 2021, urmatoarele decrete:• Decret de revocare din funcția de membru al Guvernului a domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul justiției;• Decret de desemnare a domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, ca ministru al…

- Director al Centrului pentru Studii asupra Afganistanului din cadrul Universitatii Nebraska, profesorul Sher Jan Ahmadzai a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, in care a vorbit despre problemele legate de Afganistan si de regimul taliban.

- Marea Britanie se așteapta ca administrația Biden sa prelungeasca cu cateva zile termenul limita pentru retragerea din Afganistan, insa talibanii au dat luni replica și au spus ca nu vor permite acest lucru, relateaza News.ro. Ben Wallace, ministrul britanic al Apararii, a spus ca militarii din Regatul…

- Ministrul de Externe al Taiwanului a acuzat China, sambata, ca vrea sa „ii copieze pe talibani” și sa preia controlul insulei prin forța, relateaza Reuters. El a mai spus ca Taiwanul „nu iși dorește nici comunism, nici crime impotriva umanitații”.

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al talibanilor, a ajuns, sâmbata, la Kabul, pentru discutii privind instaurarea unui nou guvern afgan, transmite news.ro. Baradar se va întâlni cu alti membri ai miscarii si responsabili politici. "El va fi la Kabul pentru…

- Germania, unul dintre principalii donatori ai Afganistanului, nu va trimite ''nici macar un cent'' pentru dezvoltare daca talibanii vor prelua controlul asupra tarii, a avertizat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de France Presse. ''Nu vom mai oferi niciun cent Afganistanului…

- Cel putin 10 genisti au fost ucisi si alti 14 raniti intr-un atac asupra unui centru de deminare din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a anuntat miercuri Ministerul de Interne afgan, citat de AFP si dpa. "Talibanii au intrat in incinta unui organism insarcinat cu operatiuni de deminare…