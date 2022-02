Stiri pe aceeasi tema

- Conform Sputnik, delegația ucraineana care va participa la negocieri cu omologii din Rusia au ajuns in Belarus, acolo unde se va desfașura intalnirea cruciala. Discuțiile se vor purta astazi. Cu toate astea, Belarus tocmai a anunțat ca și-ar putea implica propria armata in conflictul dintre Ucraina…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…

- Conform Sputnik, delegația ucraineana care va participa la negocieri cu omologii din Rusia au ajuns in Belarus, acolo unde se va desfașura intalnirea cruciala. Discuțiile se vor purta astazi. Cu toate astea, Belarus tocmai a anunțat ca și-ar putea implica propria armata in conflictul dintre Ucraina…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

- Rusia a anuntat oficial marti ca a stabilit relații diplomatice cu cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei a caror independenta a fost recunoscuta de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Moscova si ”republicile” separatiste Donetk si Lugansk, nerecunoscute de comunitatea internationala,…

- Israelul a inceput pregatirile marti pentru a-și muta ambasada din capitala Ucrainei, Kiev, la Lvov, in cazul unei invazii ruse. SUA, Canada deja și-au mutat ambasadele la Lvov, din vestul Ucrainei, langa Polonia.Kievul se afla in apropierea granițelor cu Rusia și Belarus, unde sunt deja masate trupe…

- Administratia Joseph Biden urmareste cu atentie trimiterea in Kazahstan a efectivelor militare ale Organizatiei Tratatului pentru Securitate Colectiva, o alianta militara condusa de Rusia, anunta Departamentul de Stat de la Washington, in timp ce China a salutat interventia militara externa. Statele…

- Belarus suține ca un grup de oameni a atacat Ambasada sa din Londra, iar mai mulți diplomați au fost agresați fizic. Unul dintre ei ar fi fost grav ranit in timpul incidentului. Diplomați din Belarus, agresați fizic la Londra Unul dintre diplomați a fost tratat pentru o ruptura a nasului, comoție ușoara…