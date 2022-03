Negocierile Rusia-Ucraina, reluate joi Ministerul de Externe din Rusia a anunțat, joi, ca negocierile cu ucrainenii au fost reluate. Parțile discuta prin intermediul legaturii video, noteaza Mediafax. Negocierile pentru pace au fost reluate, a spus ministerul rus. Discuțiile continua prin rețeaua video, iar parțile analizeaza aspecte politice, militare și umanitare. Negocierile au fost reluate la o zi dupa ce […] The post Negocierile Rusia-Ucraina, reluate joi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

