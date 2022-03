Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al delegatiei ruse a declarat ca exista „progrese semnificative” in negocierile cu Ucraina, noteaza CNN. Afirmația vine dupa ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat și el ca a observat o "abordare fundamental diferita" in atitudinea Moscovei in negocieri. Fii la curent…

- Delegatia ucraineana se asteapta sa ”obtina rezultate concrete” in discutiile cu Rusia in zilele urmatoare, a afirmat, duminica, consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, conform CNN. De asemenea, Leonid Slutki, membru al delegatiei ruse de negocieri, a declarat ca exista ”progrese semnificative”…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Ministerul Apararii al Ucrainei a confirmat decesul unui membru al delegației ucrainene din prima runda de negocieri cu Rusia. Direcția principala de informații a institutiei a declarat ca Denis Kireev a murit in timp ce indeplinea o sarcina speciala, aparand Ucraina.

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr-un mesaj de tip text, informeaza Reuters. Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr un mesaj de tip text, informeaza Reuters.Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Ministrul adjunct de Interne al Ucrainei, Evgeny Yenin, a declarat ca discuțiile dintre delegațiile ruse și ucrainene vor avea loc luni dimineața, asta dupa ce, inițial, negocierile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, potrivit CNN. Cele doua delegații se vor intalni pentru a discuta, la granița dintre…

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…