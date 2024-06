Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL s-au reunit, marți, in ședința coaliției de guvernare pentru a stabili data alegerilor prezidențiale, insa nu s-a ajuns la niciun consens. O noua runda de discuții va avea loc vineri. Dupa mai bine de trei ore de discutii, PSD si PNL nu s-au inteles in privinta calendarului alegerilor…

- Liderii PSD și PNL au cazut de acord cu data alegerilor prezidențiale și in prima ședința de Guvern se va face și anunțul oficial. Dupa mai multe runde de discuții, liderii PSD și PNL au cazut de acord ca primul tur al alegerilor prezidențiale sa aiba loc pe data de 29 septembrie, iar turul doi […]…

- Coalitia de guvernare, reunita astazi in sedinta, nu a luat o decizie finala privind data alegerilor prezidentiale din acest an. Surse politice au precizat ca nici la sedinta coalitiei de astazi nu s-a ajuns la nicio decizie definitiva legata de data alegerilor prezidentiale. Au ramas in discutie doua…

- Coalitia de guvernare se reuneste miercuri pentru a discuta despre data alegerilor prezidentiale, pe fondul neintelegerilor dintre PNL si PSD privind calendarul acestui scrutin. Liberalii vor ca alegerile sa aiba loc in decembrie, in timp ce social-democratii insista pentru septembrie.

- Urmeaza discuții decisive, la nivel de coaliție, in privința datei alegerilor pentru cea mai inalta funcție in stat, și anume scrutinul pentru fotoliul de la Cotroceni. Mai-marii PSD și PNL, formațiunile din actuala coaliție de guvernare, ar urma sa stabileasca, miercuri, data alegerilor prezidențiale.…

- Presedintele PNL a fost intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste ca acestea sa aiba loc in septembrie iar PNL sa se organizeze la termen, in iarna, potrivit Digi 24. ”Este adevarat ca atunci cand am discutat calendarul alegerilor, s-a convenit, fara sa…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca responsabilitatea desemnarii comisarului european din partea Romaniei revine primului ministru. Liderul PSD a venit cu completari și a declarat ca vor avea loc consultari atat in cadrul coaliției guvernamentale, cat și cu președintele Klaus Iohannis. Negocierile pentru…