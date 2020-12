Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre liderii PNL, USR-PLUS si UDMR s-au blocat duminica dimineata, la scurt timp dupa reluarea discutiilor. Surse politice spun ca la Cotroceni partidele ar putea merge cu doua propuneri de premier. Cele trei partide nu au reusit sa cada de acord asupra impartirii functiilor de premier,…

- ​​​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reîntors duminica la masa negocierilor dupa ce sâmbata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus în discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus, sambata, ca soluție pentru deblocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS pentru guvernare, ca el și Dan Barna sa se infrunte la vot, in Camera Deputaților, pentru funcția de președinte al instituției, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la discuțiile…

- La negocierile politice fiecare formațiune și-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea și funcționarea coaliției, se arata într-un comunicat comun semnat de Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, dupa prima runda de negocieri pentru formarea guvernului. Liderii…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali, informeaza g4media.ro . La cum arata sondajele acum, cele doua…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali. La cum arata sondajele acum, cele doua partide vor putea forma…