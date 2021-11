Negocierile PNL-PSD-UDMR: “Sperăm că joia viitoare să avem guvern învestit” Premierul interimar Florin Cițu și președintele UDMR Kelemen Hunor au declarat, dupa discuțiile cu PSD, ca in cel mult o saptamana se vor finaliza negocierile, astfel ca pe 17-18 noiembrie (joia viitoare) sa avem deja și un vot in Parlament. Președintele PNL a afirmat ca discuțiile de marți nu au vizat nominalizarea premierului sau a […] The post Negocierile PNL-PSD-UDMR: “Speram ca joia viitoare sa avem guvern investit” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

