Negocierile PNL-PSD, aproape de final. Programul de guvernare, gata în proporție de 90% Negocierile dintre liderii PNL și PSD sunt la un pas de a fi incheiate, dupa ce sambata au fost stabilite detaliile din programul de guvernare in proporție de 90%. La negocierile de astazi, care au durat aproape trei ore, PNL și PSD au facut concesii, iar discuțiile pe programul de guvernare sunt aproape de final. […] The post Negocierile PNL-PSD, aproape de final. Programul de guvernare, gata in proporție de 90% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

