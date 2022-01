Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii incep negocieri cu ALDE pentru fuziunea dintre cele doua formațiuni. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe, care spune ca PNL și-a asumat „rolul de partid integrator al dreptei”. Despre PMP, Stroe spune ca „exista un progres evident al discuțiilor”.

- Negocierile dintre PNL și PMP pentru fuzionare au intrat de cateva zile in impas din cauza unor jocuri de culise incredibile ”țesute” de fostul președinte PMP, Eugen Tomac. Europarlamentarul Eugen Tomac și fost lider al PMP este disperat ca partidul pe care l-a condus in scripte, ca in realitate șef…

- PMP a decis, vineri, fuziunea prin absorbție cu PNL, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Cele doua partide au stabilit un calendar privind procesul de fuziune urmand ca in perioada imediata echipele de negociere sa stabileasca ce primește PMP. UPDATE 13.01 PNL a desemnat azi in ședința…

- PMP, formațiunea politica a fostului președinte Traian Basescu, a decis sa fuzioneze cu PNL. PMP a decis, astazi, fuziunea prin absorbție cu PNL, au declarat pentru G4Media.r o surse din partid. Cele doua partide au stabilit un calendar privind procesul de fuziune urmand ca in perioada imediata echipele…

- PNL va relua miercuri negocierile cu USR, urmand sa aiba loc o intalnire intre echipele de negociere ale partidelor, spun surse politice pentru Digi24.ro. De asemenea, liderul PNL, Florin Cițu, l-a sunat pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru a stabili o intalnire, insa cel din urma a spus ca il…

- “Luam in calcul o intrerupere de curent in viitorul apropiat”, avertizeaza Klaudia Tanner, ministrul apararii din Austria. In acest context, forțele armate din Austria desfașoara in ultimul timp o campanie masiva de conștientizare a opiniei publice prin intermediul mass-mediei despre Blackout. Ce este…