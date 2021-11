Negocierile pentru salvarea acordului privind programul nuclear al Iranului vor fi reluate pe 29 noiembrie la Viena

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au avertizat luni ca sunt pregatite sa adopte si "alte masuri" daca negocierile pentru salvarea acordului privind programul nuclear al Iranului esueaza, fara insa a inchide usa diplomatiei, relateaza France Presse. Dupa un turneu de o saptamana in Golf si in Europa, emisarul american pentru…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat vineri ca este ''pregatit'' sa-i primeasca pe liderii iranieni la Bruxelles, in timp ce a cerut Iranului sa nu mai piarda timp si sa revina la masa negocierilor privind programul sau nuclear, relateaza AFP. ''Stiu ca iranienii doresc un…

- Europenii trebuie sa garanteze respectarea acordului privind programul nuclear iranian asupra caruia vor avea loc discutii in curand, la Viena, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Said Khatibzadeh, informeaza agerpres.ro.

- Iranul are in vedere sa reia - la inceputul lui noiembrie - negocieri cu marile puteri in vederea unei relansari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, suspendate in iunie, a anuntat luni Ministerul iranian de Externe, relateaza AFP. Intrebat ce vrea sa spuna Teheranul…

- Negocierile blocate dintre Iran și puterile lumii pentru reinființarea acordului nuclear din 2015 vor fi reluate „curand”, a declarat șeful diplomației europene, Josep Borrell, joi, relateaza Reuters.

- Iranul va reveni "foarte curand" la negocierile cu marile puteri, inclusiv Statele Unite, pe tema relansarii Acordului nuclear din anul 2015, a declarat vineri ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, citat de agentia Reuters. "Republica Islamica Iran va reveni la masa negocierilor.…

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…

- Iranul este gata sa continue negocierile privind acordul nuclear, iar discutiile ar putea fi reluate la Viena la inceputul lunii septembrie, a declarat sambata un inalt oficial al UE, transmite AFP. Negociatorul Uniunii Europene responsabil cu dosarul nuclear iranian, spaniolul Enrique…