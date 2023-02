Stiri pe aceeasi tema

- Acordul referitor la exporturile de cereale ucrainene, crucial pentru a stopa criza alimentara mondiala, se afla intr-o situatie „dificila”, a avertizat miercuri ONU, relateaza AFP . Avertismentul lansat de seful ONU pentru asistenta umanitara, Martin Griffiths, vine in contextul in care organizația…

- Marți, populatia din zona de coasta situata in apropiere de portul ucrainean Odesa a fost avertizata de oficialitatile militare in legatura cu minele navale care plutesc de-a lungul coastei Ucrainei, transmite Reuters . Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de folosirea minelor navale in largul coastelor…

- Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a propus ca țara sa sa ofere Ucrainei un ajutor de aproximativ 75 de miliarde de coroane norvegiene (circa 6,8 miliarde de euro) pe o perioada de cinci ani, relateaza The Guardian . „Ne propunem sa asiguram un acord unificat in acest sens in parlament”, a declarat…

- Fortele ruse au confiscat carti ucrainene din bibliotecile si scolile din estul ocupat al regiunii Luhansk si le-au ars in centrale termice, potrivit Centrului National de Rezistenta, o organizatie condusa de Fortele Speciale ale Ucrainei. In Rovenky, ocupata de rusi, cartile ucrainene, in special literatura,…

- UPDATE 13,00 Bilanțul morților din blocul de la Dnipro a ajuns la 21 de morți. –––––––––– Cel mai recent bilanț al atacului cu rachete executat asupra orașului Dnipro din Ucraina indica 20 de morți și 73 de raniți. Aceste date au fost difuzate in dimineața zilei de duminica, 15 ianuarie 2023, de autoritațile…

- „Nu sunt optimist in ceea ce privește posibilitatea unor negocieri de pace eficiente in viitorul imediat. Cred ca confruntarea militara va continua și cred ca va trebui sa așteptam inca un moment in care vor fi posibile negocieri serioase pentru pace. Nu le vad in orizontul imediat”, a declarat Guterres…

- Orasul Odesa, in sudul Ucrainei, a ramas aproape in totalitate fara electricitate dupa un atac cu „drone-kamikaze” lansat de Rusia in timpul noptii, au anuntat sambata autoritatile ucrainene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Deocamdata, orasul este fara electricitate”, a declarat un consilier…

- Kremlinul a crezut ca va captura cu usurinta Ucraina si va cuceri Kievul in cateva zile, dar acum, dupa mai bine de noua luni de la inceputul razboiului sau dezastruos in Ucraina, noua strategie rusa de a viza infrastructura ce aduce lumina, caldura si apa in milioane de case ucrainene dezvaluie…