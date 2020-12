Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intalnirea dintre președintele Iohannis și Ludovic Orban și oferta facuta de Dan Barna celor de la PNL pentru deblocarea discuțiilor, președintele PNL ar fi pus pe masa viitorilor parteneri o varianta care i-a șocat pe aceștia dar și pe colegii sai de partid: el sa revina in funcția de... Articolul…

- Liderii PNL, USR-PLUS si UDMR se intrunesc, duminica, pentru a doua runda de negocieri in vederea formarii guvernului. Discutiile se poarta pe trei paliere: impartirea functiilor politice, programul de guvernare si functionarea majoritatii parlamentare.

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat sambata, la inceperea negocierilor pentru formarea unui nou guvern intre UDMR, PNL si USR-PLUS, ca in primul rand e „nevoie de un program de guvernare care raspunde la asteptarile societatii”.

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, joi, dupa ședința cu liberalii ca negocierile privind formarea noului guvern vor incepe sambata dimineața. De asemenea, acesta a mai spus ca se dorește un numar cat mai mic de ministere.„Am luat decizia sa formam impreuna o coaliție care sa genereze o majoritate…

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat ca discutiile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, informeaza Agerpres. "In cadrul…

- Liberalii incep, joi, discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare in vederea sustinerii noului Guvern. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrieMiercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca discutiile se vor purta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii vor negocia cu USR PLUS, UDMR si cu minoritatile nationale pentru formarea unei majoritati parlamentare, iar negocierile vor incepe de joi. "In cadrul reuniunii Biroului Politic National am stabilit partenerii posibili cu care negociem…

- Liderii USR-PLUS spun ca documentul "Revoluția bunei guvernari" ar trebui sa stea la baza negocierilor pentru formarea viitorului guvern, din care alianța sa faca parte alaturi de PNL și UDMR.Consulta aici documentul USR-PLUS Revolutia bunei guvernariUSR-PLUS este gata sa își…