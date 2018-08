Negocierile noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon, finalizate In zilele urmatoare, cei trei detinatori de autorizatii de punere pe piata cu care s-au purtat negocierile vor depune documentatia necesara pentru incheierea propriu-zisa a contractelor. CNAS sustine ca in etapa viitoare vor fi disponibile trei scheme de tratament care vor putea oferi o solutie personalizata pentru fiecare pacient. Schema de tratament adecvata si durata - intre 8 si 24 saptamani - vor fi decise de medicul curant in functie de starea clinica si particularitatile fiecarei persoane in parte, precizeaza CNAS. "Noile contracte cost-volum-rezultat vor insemna o schimbare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au anuntat, vineri, ca au finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fara interferon pentru hepatita cronica virala C, acestea desfasurandu-se cu trei detinatori de autorizatii de punere de piata.…

- Finalizare negocieri contracte pentru tratamentele fara interferon Negocierile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata a tratamentelor fara interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita…

- Toti bolnavii de hepatita cronica virala C care sunt in prezent prinsi intr-o schema de tratament "interferon free" au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului si nu depind de negocierea unor noi contracte, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) sustine ca toti pacientii cu hepatita cronica virala C care in acest moment sunt prinsi intr-o schema de tratament interferon free au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului (12 sau 24 saptamani, dupa caz) si nu depind…

- Incep negocierile pentru noile contracte cost-volum-rezultat, anunta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, mentionand ca 13.000 de pacienti care sufera de hepatita C vor beneficia de medicamente fara interferon.

- 13.000 de pacienți cu fibroza F1, F2, F3 și F4, cu insuficiența renala aflați in dializa sau transplantați vor beneficia de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C, in urma acestor negocieri. CNAS a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca incepe negocierile pentru incheierea de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va incepe negocierile pentru incheierea de noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, pentru un numar total de 13.000 pacienti eligibili. Noua etapa de tratament farar interferon pentru hepatita cronica virala C vizeaza:…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, noua etapa de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C vizeaza 12.100 pacienti cu fibroza F1, F2, F3 si F4 (ciroza compensata), 750 pacienti cu fibroza F4 si ciroza decompensata, 100 pacienti cu insuficienta renala cronica aflati in dializa,…