Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit sambata, de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. PNL iși dorește in continuare cele doua ministere importante din Guvern: Finanțe și Justiție, in timp ce USR PLUS ar vrea macar unul dintre cele doua portofolii, […] The post Negocierile intre PNL, USR-Plus și UDMR au inceput. Care este marul discordiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .