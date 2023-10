Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile mediate de Qatar intre Israel si Hamas, menite sa detensioneze luptele din Fasia Gaza, au continuat sambata, a declarat o sursa informata despre negocieri, chiar daca Israelul si-a intensificat asaltul asupra enclavei, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Discutiile nu s-au intrerupt,…

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a avertizat joi, la ONU, ca daca Israelul nu pune capat represaliilor sale impotriva combatantilor gruparii islamiste Hamas in Fasia Gaza, SUA „nu vor crutate de acest foc”, relateaza Reuters. „Le spun deschis oamenilor de stat americani, care gestioneaza…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Frontiera Rafah dintre Fasia Gaza si Egipt s-a deschis sambata, la ora 10.00, pentru a permite intrarea ajutorului umanitar in enclava palestiniana, a confirmat un oficial palestinian de la frontiera. Granița a fost deschisa cateva zeci de minute, cat sa permita intrarea primului convoi de 20 de camioane…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, le-a spus joi soldatilor din trupele de infanterie comasate la frontiera cu Fasia Gaza ca vor vedea in curand „din interior” aceasta enclava palestiniana, mesaj care sugereaza ca se apropie momentul in care armata israeliana va lansa ofensiva terestra asupra…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, duminica, ca este de parere ca gruparea militanta Hamas trebuie eliminata. In același timp, Joe Biden susține ca trebuie sa se gaseasca o cale pentru un stat palestinian și a avertizat Israelul ca o invazie in Fașia Gaza ar reprezenta o greșeala. Inalti oficiali…

- Peste 423.000 de palestinieni au fost fortați sa-si paraseasca locuintele in Fasia Gaza, aflata sub asediu si bombardata de armata israeliana, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Numarul persoanelor stramutate in acest teritoriu dens populat de 2,3 milioane de locuitori…