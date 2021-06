Tratativele de pace dintre guvern si insurgentii afgani au fost reluate marti in Qatar, dupa cateva luni de blocaj, au indicat responsabili ai celor doua parti in conflict, noteaza AFP. Reluarea negocierilor intervine dupa ce Deborah Lyons, care conduce Misiunea de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan, si Zalmay Khalizad, emisarul american in tara, s-au deplasat la Doha pentru a incerca sa dea un suflu nou procesului de pace. "In aceasta seara, s-a tinut o reuniune intre grupurile celor doua delegatii de negociere si a avut loc o discutie aprofundata cu privire la organizarea tratativelor",…