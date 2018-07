Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de aderare ale Turciei la Uniunea Europeana au intrat in impas. In cadrul unei reuniuni care a avut loc in Luxemburg, ministrii de Externe ai UE au ajuns la concluzia ca Ankara se indeparteaza tot mai mult de blocul comunitar.

- Meciul care va stabili daca Razvan Lucescu incheie cu un trofeu castigat primul sau sezon la PAOK Salonic se disputa in aceasta seara. De la ora 20:30, PAOK Salonic - AEK Atena, finala Cupei Greciei, isi da startul pe Stadionul Olimpic din Atena, insa lucrurile au debutat nefast.

- Un comando de berete verzi, fortele speciale americane, a fost desfasurat la sfarsitul lui 2017 la granita Arabiei Saudite cu Yemenul pentru a ajuta Riadul sa gaseasca si sa distruga ascunzatorile de rachete ale rebelilor houthi, a informat joi cotidianul New York Times, noteaza AFP. De…

- Echipa de fotbal Sport Prim Oltina nu se mai afla pe ultimul loc in Liga a 5 a, predand lanterna rosie dupa etapa a 22 a a campionatului, in care a realizat a patra victorie la rand. In tur, echipa din Oltina nu stransese decat trei puncte, iar in cele cinci meciuri jucate in 2018 a adunat deja 12 puncte,…

- SUA, Marea Britanie si Franta cer o noua ancheta ONU pentru a investiga atacurile cu arme chimice din Siria, scrie The Guardian. La cateva ore dupa ce atacul coordonat de cele trei tari a lovit Siria, aliatii au distribuit in cadrul Consiliului de Securitate o rezolutie prin care cereau si ajutoare…

- CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING: Azi, pe Arena Nationala, avem derby ca pe vremuri. IN DIRECT la Digi Sport 1, de la ora 19:45, se joaca derby-ul Ligii 4, Steaua - Rapid, cu zeci de mii de suporteri in tribune. Cel mai mare stadion al tarii se umple…

- Grupul Rompetrol, controlat de compania KazMunaiGaz din Kazahstan, a intrat in vizorul unui potential investitor american, potrivit unei surse apropiate negocierilor care a declarat pentru G4Media.ro. 0 0 0 0 0 0

- Cea de-a doua runda de negocieri pentru formarea unui guvern nu a dus la formarea unei majoritați funcționale, a afirmat președintele italian, Sergio Mattarella, intr-o declarație de presa transmisa in direct, vineri.