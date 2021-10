Negocierile de taina dintre PNL și PSD au eșuat in mai puțin de o ora. Ciuca nu are majoritate pentru Guvern Președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, premierul desemnat Nicolae Ciuca și președintele PNL, Florin Cițu, s-au intalnit marți seara, fara a anunța presa, pentru a discuta soarta guvernului. Discuția a durat aproape o ora și a fost un eșec. Din delegație au facut parte președintele PSD Marcel Ciolacu, Vasile Dancu, Paul Stanescu, Mihai Tudose […] Citește Negocierile de taina dintre PNL și PSD au eșuat in mai puțin de o ora. Ciuca nu are majoritate pentru…