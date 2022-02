Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile din Belarus intre delegatiile Rusiei si Ucrainei s-au terminat fara rezultat, urmand ca acestea sa fie reluate in zilele urmatoare. Chiar si in timpul negocierilor, armata rusa a continuat atacurile impotriva principalelor orase din Ucraina, la Kiev avand loc cele mai mari explozii de la…

- Negocierile dintre Rusia si Ucraina, in prima runda, s-au incheiat Negocierile dintre Rusia si Ucraina s-au incheiat, luni, dupa șase ore de discuții. Cele doua parți se vor intoarce in capitalele lor pentru consultari, inainte de a participa la o a doua runda de discuții, potrivit Reuters. A doua runda…

- Liderii Uniunii Europene ar putea discuta posibilitatea aderarii Ucrainei la un summit informal in martie, a declarat luni un oficial de rang inalt. Chestiunea este importanta pentru Ucraina in discutiile cu Rusia privind incheierea conflictului, a adaugat oficialul UE.

- Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul lui Chelsea, este unul dintre oamenii care incearca sa puna capat razboiului inceput de Vladimir Putin din Ucraina, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al acestuia, citat de The Guardian. Se pare ca miliardarul ruso-israelian a fost supus mai multor…

- Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Rusia si Ucraina sustin ca negocierile de la Berlin nu produs nicio schimbare in dinamica problemei. Discutiile cu mediatorii vestici au stagnat, iar tensiunile se mentin la cote inalte in estul Ucrainei, acolo unde Rusia a concentrat un numar mare de tru

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru ca nu si-a respectat angajamentele fata de acordul de pace din Ucraina. Masurile vizeaza sectoarele financiare, energetice si de aparare ale Rusiei, precum si bunurile care pot fi utilizate atat…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…