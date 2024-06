Odata cu lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, Uniunea Europeana marcheaza un moment de cotitura in politica sa de extindere. In cadrul unei conferințe interguvernamentale desfașurate la Luxemburg, oficialii europeni și reprezentanții celor doua națiuni au inceput discuțiile formale, aducand visul integrarii europene mai aproape de realitate. Negocierile au inceput […] The post Negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeana: un pas istoric appeared first on Puterea.ro .