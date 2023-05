Stiri pe aceeasi tema

- Furgonetele electrice ar trebui sa reprezinte 20% din vanzari pana in 2026, a spus divizia de furgonete a Mercedes-Benz, adaugand ca se asteapta la marje de doua cifre pentru vanzarile de modele cu emisii zero pana la sfarsitul deceniului. Toate modelele noi de furgonete de dimensiuni medii si mari…

- Aceasta decizie – ale careei detalii urmeaza sa fie facute publice in urmatoarele zile de catre Pentagon – se vrea un raspuns la confiscarea de catre Iran a unor nave comerciale in zona. Iran seized a second oil tanker in a week in Gulf waters, the US Navy said, the latest escalation in a series of…

- Casa Alba l-a criticat dur pe presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care a acuzat Statele Unite ca incurajeaza razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala, John Kirby, a declarat ca Brazilia repeta mecanic propaganda chineza si rusa, fara sa analizeze…

- Autoritațile filipineze au anunțat bazele in care vor fi primiți militarii americani in baza unui acord intre Filipine și SUA. Este voba despre patru baze militare care ii apropie pe americani de zonele controlate de chinezi. Trei baze sunt pe insula principala Luzon, aproape de Taiwan, și una se afla…

- Ziua pacalelilor , 1 Aprilie, dateaza de mai bine de 500 de ani și se crede ca a inceput in Franța. In acele timpuri, ziua Anului Nou era sarbatorita incepand cu 25 martie, Ziua Bunei Vestiri, pana pe data de 1 aprilie, in loc de 1 ianuarie ca in zilele noastre. Tradiții de 1 Aprilie Ca și acum, oamenii…

- ”Cred cu adevarat ca trebuie sa ne intoarcem la UNESCO”, a declarat in audieri intr-o Comisie parlamentara Blinken. ”Nu pentru a le face un cadou, ci pentru ca ceea ce se intimpla acolo conteaza cu adevarat”, a subliniat el, referindu-se la dezbateri in cadrul Agentiei ONU, cu sediul al Paris, pe tema…

- Statele Unite si Marea Britanie vor sa doteze Australia cu submarine cu propulsie nucleara ca sa contracareze amenintarile Chinei. Australia ar urma astfel sa detina o tehnologie nucleara secreta, pe care o au in prezent doar Londra si Washingtonul.

- China, care an de an continua sa iși intensifice puterea militara și economica, devine o alarma tot mai puternica pentru Statele Unite și aliații sai, speriați ca Beijingul ar putea depași in curand Washingtonul in ceea ce privește volumul influenței geopolitice. Tocmai de aceea, in septembrie 2021,…