Negocierile CCM pentru angajații din învățământul preuniversitar vor continua Negocierile privind contractul colectiv de munca pentru angajații din invațamantul preuniversitar vor continua astazi la Ministerul Educației, scrie Rador. Discuțiile nu vizeaza salarizarea profesorilor, a declarat ministrul de resort, Ligia Deca. Ea a precizat la Radio Romania Actualitați ca aceasta problema trebuie clarificata cu Ministerul Muncii, in contextul discuțiilor pe legea salarizarii din sectorul public.

